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21:36 (мск), источник: ТАСС

МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму и Севастополе.

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополя», — заявили в МИДе, потребовав отменить призыв.

После силового отстранения от власти в феврале 2014 года президента Виктора Януковича в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

27 сентября Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тыс. человек.

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