Госдеп: США не стремятся сменить режим в КНДР и не ищут повода для вторжения

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Об этом заявила во вторник и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт на общих прениях в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Текст ее выступления распространила пресс-служба всемирной организации.

«Соединенные Штаты продолжают поиск дипломатического решения этого кризиса и не стремятся сменить режим в Северной Корее, свергнуть его, добиться ускоренного воссоединения полуострова, а также не ищут повода для того, чтобы направить войска на север демилитаризованной зоны. В то же время Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность себя и своих союзников. Мы продолжим работать с Республикой Кореей и Японией, предпринимая все необходимые меры для сдерживания и защиты от любого нападения со стороны Северной Кореи», — сказала Фридт.

Она назвала ракетно-ядерную программу КНДР «самой большой угрозой» для международного мира и безопасности на сегодняшний день. Разрабатывая ядерное оружие и средства его доставки, северокорейское руководство нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, отметила дипломат. По ее словам, «провокационные действия» КНДР подчеркивают необходимость того, чтобы каждая страна оказала «усиленное дипломатическое и экономическое давление на режим пока кризис не разрешится».

Отвечая на выпады американской стороны, представитель делегации КНДР на заседании 1-го комитета Генассамблеи заявил, что его страна разрабатывает ядерное оружие «в ответ на реальную угрозу со стороны США».

По его словам, именно Соединенные Штаты первыми в истории применили ядерное оружие в Японии в 1945 году, затем угрожали его применением в ходе Корейской войны, а после разместили стратегические вооружения в Южной Корее и начали проводить крупномасштабные военные маневры в регионе.