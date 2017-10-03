Госдеп: США не стремятся сменить режим в КНДР и не ищут повода для вторжения
ООН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются найти дипломатическое решение ситуации вокруг КНДР и не стремятся сменить режим в Пхеньяне или вторгнуться в страну.
ООН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются найти дипломатическое решение ситуации вокруг КНДР и не стремятся сменить режим в Пхеньяне или вторгнуться в страну.
Об этом заявила во вторник и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Анита Фридт на общих прениях в 1-м комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Текст ее выступления распространила
«Соединенные Штаты продолжают поиск дипломатического решения этого кризиса и не стремятся сменить режим в Северной Корее, свергнуть его, добиться ускоренного воссоединения полуострова, а также не ищут повода для того, чтобы направить войска на север демилитаризованной зоны. В то же время Соединенные Штаты будут обеспечивать безопасность себя и своих союзников. Мы продолжим работать с Республикой Кореей и Японией, предпринимая все необходимые меры для сдерживания и защиты от любого нападения со стороны Северной Кореи», — сказала Фридт.
Она назвала
По его словам, именно Соединенные Штаты первыми в истории применили ядерное оружие в Японии в 1945 году, затем угрожали его применением в ходе Корейской войны, а после разместили стратегические вооружения в Южной Корее и начали проводить крупномасштабные военные маневры в регионе.
В ходе последовавшей перепалки США предупредили, что «никогда не признают» ядерный статус КНДР, в ответ на что северокорейская делегация отметила, что не нуждается в чьем- либо признании, а также призвала Вашингтон сначала уничтожить собственное ядерное оружие, после чего требовать аналогичных шагов от других стран.