Беженцы-рохинджа получат помощь из России. Ее окажет фонд Ахмата Кадырова
В ближайшее время к раздаче гуманитарной помощи
В ближайшее время к раздаче гуманитарной помощи
Чеченский ответ на мьянманский вопрос
Как сообщил «Ъ» Зияд Сабсаби, от властей Бангладеш, принявшего подавляющее большинство
Господин Сабсаби признался «Ъ», что рассчитывал получить положительный ответ в течение
Чеченская гуманитарная помощь лишней точно не будет: конфликт и не думает утихать. Бегство людей из зоны проведения армейской спецоперации властей Мьянмы против
На встрече с послом Мьянмы в России Ко Ко Шейном свою позицию публично обнародовал президент России Владимир Путин. «Призываем все стороны к сдержанности. Решение проблем, имеющих столь сложный характер, необходимо искать в сфере политического взаимодействия и политическими средствами, без нарушения прав человека», — заявил он.
«Грязь и скученность могут привести к эпидемии»
Глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Бангладеш Ихтияр Асланов рассказал «Ъ», что ситуация на месте «критическая». «Округ
«До конца года мы запросили $7 млн дополнительного финансирования и надеемся их получить, — заметил Ихтияр Асланов.— Здоровье людей ослаблено, они не имеют возможности согреться, нет крыши над головой. Вокруг грязь и скученность, которые вполне могут привести к эпидемиям».
Местные жители и власти Бангладеш, по словам собеседника «Ъ», относятся к беженцам «с сочувствием», но их наплыв фактически уничтожил экономику округа. «Большая часть населения там живет сельским хозяйством, а беженцы физически заняли их поля», — говорит господин Асланов. Правительство Мьянмы сообщило, что готово начать принимать беженцев назад, но только тех, кто покинул страну в течение последнего года. Власти Бангладеш, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Мьянма приняла обратно все 800 тыс. рохинджа, которые прибыли с территории соседнего государства за последние 20 лет.
Впрочем, маловероятны и тот, и другой вариант: фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи на прошлой неделе заявила, что процесс репатриации будет включать проверку гражданства беженцев. Это означает, что большинству из них путь назад затруднен. Многие из рохинджа либо оставили документы во время бегства, либо никогда их не имели, так как не желали контактировать с властями во время проживания в стране.
Власти Мьянмы, напомним, считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают им во многих гражданских и политических правах. Нынешний виток кризиса начался после того, как возникшая в 2016 году «Армия спасения рохинджа Аракана» (АСРА) совершила ряд нападений на мьянманские полицейские посты. Ее лидеры позднее признали, что их задачей было «привлечь внимание мира к проблеме бедственного положения рохинджа». В ответ армия Мьянмы начала в Ракхайне масштабную военную операцию, результатом которой и стал исход беженцев.
«Очевиден колоссальный масштаб разрушений»
Число ликвидированных за время проведения операции боевиков АСРА достигло 500 человек, сообщила администрация Аун Сан Су Чжи. Северная часть штата Ракхайн, где жили
«Определить, кто прав, пока никакой возможности нет, очевиден лишь колоссальный масштаб разрушений, — сообщил “Ъ” глава делегации МККК в Мьянме Фабрицио Карбони.— Уровень насилия и непримиримости между сообществами очень высок». По его словам, задеты конфликтом оказались не только рохинджа, но также буддисты и индуисты Ракхайна (известные как ракхайны), которые также массово бегут из штата внутрь страны. Их точное число неизвестно, так как они, в отличие от рохинджа, чаще всего останавливаются у родственников и не регистрируются как беженцы. На прошлой неделе власти обнаружили захоронение из 45 тел
Господин Карбони охарактеризовал ситуацию с беженцами с мьянманской стороны границы как «серьезную», но не кризисную. По его словам, у МККК в Мьянме, в отличие от Бангладеш, есть все необходимое, но проблему представляет доставка гуманитарной помощи для 120 тыс. внутренне перемещенных лиц. Большая часть дорог и мостов либо размыта муссонами, либо уничтожена в ходе конфликта, и во многие места невозможно добраться. Международные неправительственные гуманитарные организации на север Ракхайна пока не пускают, государство там распределяет гуманитарную помощь самостоятельно. В своем заявлении представитель «Врачей без границ» в Мьянме Бенуа де Грис заметил, что это может привести к «ограничению доступа к помощи по религиозному признаку», и призвал власти немедленно открыть регион для доступа «нейтральных международных организаций».
Оба представителя МККК в беседе с «Ъ» опровергли два тиражировавшихся в западных СМИ тезиса — о массовых изнасилованиях
Михаил Коростиков