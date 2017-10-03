Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Нарколог рассказал о собственной наркозависимости: история пациента
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Тимошенко незаконно пересекла границу Украины
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Украли более миллиона": СМИ об ограблении клиники Малышевой
СМИ: жена Краско высказалась об интеллекте Собчак
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
СМИ: Волочкова показала истинное лицо без сценического грима
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12184-й праздник пива «Октоберфест»
22:19 (мск), источник: РИА Новости

Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными

МАДРИД, 3 окт — РИА Новости. Король Испании Фелипе VI заявил, что действия правительства Каталонии в связи с референдумом о независимости автономии незаконны.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

«Мы стали свидетелями незаконных действий Женералитата Каталонии», — заявил король Испании в ходе телеобращения к нации.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

Каталония в ожидании независимости: масштабный митинг в Барселоне
Во время загрузки произошла ошибка.
16:12 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Кадыров рассказал, за что травят Поклонскую
Как могут защитить легендарный мост в Крым
Госдеп: США не ищут повода для вторжения в Северную Корею
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
США объяснили причину вторжения в генконсульство в Сан-Франциско
Колбасу из «корзины Сечина» уничтожили по просьбе следователей
ЦСКА в овертайме одержал победу над рижским «Динамо»
Эрнст попросил передать ТЭФИ за «Пусть говорят» Малахову
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь