Король Испании назвал действия властей Каталонии незаконными

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.