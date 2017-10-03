В Госдепе объяснили причину вторжения в генконсульство РФ в Сан-Франциско

«Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях (генконсульства — ред.) живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло», — заявила Науэрт на брифинге.