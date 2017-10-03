В Госдепе объяснили причину вторжения в генконсульство РФ в Сан-Франциско
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США проникли в здание генконсульства России в
ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США проникли в здание генконсульства России в
Ранее МИД РФ разместил заявление, в котором отмечается, что «полностью захвачены все помещения генконсульства России в Сан-Франциско».
«Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях (генконсульства — ред.) живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло», — заявила Науэрт на брифинге.
При этом она подчеркнула, что «никаких замков не ломали» и сотрудники ФБР в мероприятии не участвовали.
В понедельник МИД сообщил об очередном незаконном вторжении на территорию консульства в