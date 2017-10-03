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22:56 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе объяснили причину вторжения в генконсульство РФ в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники Госдепартамента США проникли в здание генконсульства России в Сан-Франциско, потому что время, отведенное для проживавших там россиян, закончилось, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

Источник: Reuters

Ранее МИД РФ разместил заявление, в котором отмечается, что «полностью захвачены все помещения генконсульства России в Сан-Франциско».

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«Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях (генконсульства — ред.) живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло», — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она подчеркнула, что «никаких замков не ломали» и сотрудники ФБР в мероприятии не участвовали.

В понедельник МИД сообщил об очередном незаконном вторжении на территорию консульства в Сан-Франциско. Министерство выразило решительный протест в связи с действиями США и назвало захват российской дипсобственности грубейшим нарушением норм международного права.

В генконсульстве РФ в Сан-Франциско опять хозяйничают американские спецслужбы
Во время загрузки произошла ошибка.
13:27 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Vesta *
Гыыыыыыыыыыыыыы )), как в песочнице.. Есть аргументы ? Верните РФ собственность, что бы там не было !!!!!!!!!
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