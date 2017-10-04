Как в Петербурге увольняют главных врачей

Изменения в Трудовом кодексе РФ о предельном возрасте для главных врачей государственных клиник вступили в силу 1 октября.

Новые нормы устанавливают планку для руководителей медицинских учреждений в 65 лет, и в 70 лет — для тех, кому коллектив клиники доверит продолжить руководство. По достижении этого возраста, их должны переводить на другие должности — по профессии.

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В Петербурге 24 клиники разного масштаба — от 800 коечного Клинического онкологического диспансера до скромного амбулаторного Центра для детей с психоневрологическими нарушениями — возглавляют руководители, достигшие возраста 65 лет.

Когда в городе случилась смена власти в системе здравоохранения — назначен новый губернатор Анна Митянина, а позже исполняющим обязанности председателя комитета по здравоохранению стал Евгений Евдошенко, было ясно, что смена руководителей медицинских учреждений неизбежна. Однако в отличие от предшественников, резких движений они предпринимать не стали — принятый Госдумой закон о предельном возрасте для руководителей упростил им эту задачу.

И уже в день вступления закона в силу были уволены все, кому уже исполнилось 70 лет, либо исполнится в ближайшее время.

Хотя даже Министерство здравоохранения не торопится увольнять руководителей своих учреждений — Якову Накатису (главный врач Клинической больницы № 122 им. Соколова) исполнятся 70 лет в январе 2018 года, однако его контракт продлен на три года — до сентября 2020-го.