Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бастрыкин отправит российские компании на нары
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Губернатор Ивановской области уйдет в отставку
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11:00 (мск), источник: Фонтанка

Как в Петербурге увольняют главных врачей

В Петербурге начались увольнения главных врачей, достигших возраста 65 лет. Пока в список уволенных попали 6 человек, по поводу которых у чиновников нет сомнений — они либо отметили, либо в ближайшее время отметят 70-летие.

Изменения в Трудовом кодексе РФ о предельном возрасте для главных врачей государственных клиник вступили в силу 1 октября.

Новые нормы устанавливают планку для руководителей медицинских учреждений в 65 лет, и в 70 лет — для тех, кому коллектив клиники доверит продолжить руководство. По достижении этого возраста, их должны переводить на другие должности — по профессии.
Читайте также
В деле о гибели от ВИЧ дочери петербургского священника нет подозреваемых

В Петербурге 24 клиники разного масштаба — от 800 коечного Клинического онкологического диспансера до скромного амбулаторного Центра для детей с психоневрологическими нарушениями — возглавляют руководители, достигшие возраста 65 лет.

Когда в городе случилась смена власти в системе здравоохранения — назначен новый губернатор Анна Митянина, а позже исполняющим обязанности председателя комитета по здравоохранению стал Евгений Евдошенко, было ясно, что смена руководителей медицинских учреждений неизбежна. Однако в отличие от предшественников, резких движений они предпринимать не стали — принятый Госдумой закон о предельном возрасте для руководителей упростил им эту задачу.

И уже в день вступления закона в силу были уволены все, кому уже исполнилось 70 лет, либо исполнится в ближайшее время.

Хотя даже Министерство здравоохранения не торопится увольнять руководителей своих учреждений — Якову Накатису (главный врач Клинической больницы № 122 им. Соколова) исполнятся 70 лет в январе 2018 года, однако его контракт продлен на три года — до сентября 2020-го.

Георгий Баиндурашвили (директор НИДОИ им. Турнера), уже отпраздновавшей 70-летний юбилей две недели назад, 77-летний Эдуард Айламазян (директор НИИ акушерства и гинекологии им. Отта), и Юрий Янов (директор НИИ уха, горла, носа) тоже остаются на рабочих местах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Унижение за свой счет
«Метрострой» надеется выплыть на верфи
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок Телеканал НТВ приступил к работе над новым детективным проектом с участием именитых актеров
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь