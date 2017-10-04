Узбекистан и РФ начали военные учения

Источник: Uzdaily.uz

Учения направлены на обмен опытом по разработке самых оптимальных методов борьбы с угрозами и рисками в сфере военно-политической, национальной и глобальной безопасности.

В рамках учения, военные Узбекистана и РФ будут отражать условные угрозы вторжения незаконных вооруженных формирований в горных условиях.

Также они отработают действия по укреплению мира и безопасности, противодействию таким глобальным угрозам, как международный терроризм и экстремизм.