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07:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан и РФ начали военные учения

На горно-полевом полигоне «Фориш» в Джизакской области начались тактико-специальные учения подразделений войск министерств обороны Узбекистана и России.

Источник: Uzdaily.uz

Учения направлены на обмен опытом по разработке самых оптимальных методов борьбы с угрозами и рисками в сфере военно-политической, национальной и глобальной безопасности.

В рамках учения, военные Узбекистана и РФ будут отражать условные угрозы вторжения незаконных вооруженных формирований в горных условиях.

Также они отработают действия по укреплению мира и безопасности, противодействию таким глобальным угрозам, как международный терроризм и экстремизм.

В первый день учений состоялась узбекская сторона представила оружие и технические средства, состоящие на вооружении войск Минобороны. В тот же день прошли соревнования военнослужащих по нескольким видам спорта.

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