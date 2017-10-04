Узбекистан и РФ начали военные учения
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Учения направлены на обмен опытом по разработке самых оптимальных методов борьбы с угрозами и рисками в сфере
Также они отработают действия по укреплению мира и безопасности, противодействию таким глобальным угрозам, как международный терроризм и экстремизм.
В первый день учений состоялась узбекская сторона представила оружие и технические средства, состоящие на вооружении войск Минобороны. В тот же день прошли соревнования военнослужащих по нескольким видам спорта.