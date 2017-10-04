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00:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни

Каталония провозгласит независимость от Испании в ближайшие дни. Об этом в интервью BBC заявил глава региона Карлес Пучдемон.

Источник: AFP 2017

В первом общении с журналистами после референдума Пучдемон пояснил, что правительство региона издаст соответствующий указ к концу этой недели либо к началу следующей. Он отметил, что в настоящее время между Мадридом и властями Каталонии нет контакта.

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Когда его спросили, что он будет делать в случае попытки испанских властей взять под контроль правительство Каталонии, Пучдемон ответил, что это станет «ошибкой, которая изменит все».

3 октября король Испании Фелипе VI обвинил власти Каталонии в недопустимой нелояльности и нарушении конституции страны. «Они в ясной и решительной манере поставили себя вне закона и демократии. Они пытались сломить единство Испании и ее национальный суверенитет», — заявил монарх.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября, более 90 процентов проголосовавших высказались за независимость автономного сообщества. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать его проведению. В частности, в Барселоне против голосовавших полиция применила резиновые пули. Всего в ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских.

Еврокомиссия считает референдум незаконным и не признает его результаты.

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