Лавров рассказал, что Россия предложила США в борьбе с актуальными угрозами

Источник: РИА Новости

«Потенциал для российско-американского взаимодействия в международных делах велик, но во многом остается нереализованным. Давно уже предлагаем коллегам наладить реальную координацию в контртеррористической сфере, в борьбе с другими опасными вызовами — распространением оружия массового уничтожения, наркотрафиком, киберпреступлениями. Не говоря уже о задаче урегулирования региональных кризисов, которых в мире, к сожалению, не становится меньше», — сказал он в интервью межарабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат».

По словам российского министра, у РФ и США есть также возможности для реализации взаимовыгодных инициатив в торгово-инвестиционной сфере.