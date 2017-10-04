Лавров назвал виновных в ухудшении российско-американских отношений
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва надеется на выход
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва надеется на выход
«Надежда на вывод сотрудничества из нынешнего искусственно созданного тупика есть, но будущее отношений зависит не только от нас, но и от американской стороны», — сказал он в интервью межарабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат».
«Россия открыта к тому, чтобы вместе с новой администрацией США искать пути оздоровления отношений, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте», — добавил министр.
По его словам, в том, что
Он подчеркнул, что нормализации диалога сильно мешает русофобская кампания в США, включая заявления о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах. «Складывается впечатление, что
Он указал, что Москва, в свою очередь, не поддается эмоциям, проявляет сдержанность и учитывает непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации США.
«Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле “Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций”. Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне