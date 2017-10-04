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01:49 (мск), источник: РИА Новости

Лавров назвал виновных в ухудшении российско-американских отношений

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва надеется на выход российско-американских отношений из тупика, готова искать пути их оздоровления, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2017

«Надежда на вывод сотрудничества из нынешнего искусственно созданного тупика есть, но будущее отношений зависит не только от нас, но и от американской стороны», — сказал он в интервью межарабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат».

«Россия открыта к тому, чтобы вместе с новой администрацией США искать пути оздоровления отношений, опираясь на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте», — добавил министр.

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По его словам, в том, что российско-американские отношения опустились на нынешний низкий уровень, нет вины России. «Это прямое следствие политики администрации (бывшего президента США — ред.) Барака Обамы, которая разрушала фундамент сотрудничества, а перед уходом заложила под него мины долгосрочного действия, чтобы осложнить жизнь своим преемникам», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что нормализации диалога сильно мешает русофобская кампания в США, включая заявления о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах. «Складывается впечатление, что кое-кто в Вашингтоне не хочет соглашаться с волеизъявлением американцев, пытаясь свалить на нас собственные неудачи, беззастенчиво использует российскую карту в политической борьбе», — сказал глава МИД РФ.

Он указал, что Москва, в свою очередь, не поддается эмоциям, проявляет сдержанность и учитывает непростые внутриполитические реалии, в которых приходится работать новой администрации США.

«Но не можем оставлять без ответа такие агрессивные шаги, как, например, принятие в июле “Акта о противодействии противникам Америки посредством санкций”. Рассчитываем, что здравый смысл в Вашингтоне все-таки возьмет вверх и витки конфронтации удастся остановить. Мы к ней точно не стремимся. Понимаем, что Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за общую ситуацию в мире, за поддержание глобальной стабильности и безопасности», — заключил Лавров.

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