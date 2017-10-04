Лавров: политика РФ в Сирии не имеет корыстного интереса и двойного дна

Источник: AP 2017

«Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет «двойного дна», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ. «В связи с этим продолжим наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов в регионе», — подтвердил он, пригласив «к совместной честной работе всех, кто к этому готов».

В этом контексте министр напомнил, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ), «с точки зрения сирийцев и международного права, — незваный гость в Сирии». «И правительство САР проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны», — подчеркнул он.

При этом Москва обеспокоена двойными стандартами, применяемыми коалицией, предупредил Лавров. «У нас вызывает озабоченность, мы об этом говорим открыто, “тактика полумер”, взятая на вооружение США и их союзниками. Если применять двойные стандарты, делить террористов на “плохих” и “не очень плохих”, загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно», — считает он. «Исламское государство» «посыпалось» именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии, — указал глава МИД РФ.

Между тем в Сирии к ведомым США силам масса вопросов, констатировал Лавров. «То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего ИГ идут в контратаку, то “науськают” других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации», — перечислил он, напомнив также о многочисленных «случайных» попаданиях по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей.