Абонент временно недоступен
Иван Сухов о странностях московской обратной связи.
Иван Сухов о странностях московской обратной связи.
Дело в том, что московское правительство долгие годы потратило на создание впечатления, будто мало какие шаги в городе предпринимаются без согласия его жителей. Даже вопрос, убирать осенью листья во дворе или оставить их лежать шуршащим ковром на газоне, и тот выносился на обсуждение на платформе «Активный гражданин».
И вот когда 30 сентября глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев сообщает журналистам, что к вечеру 2 октября тепло будет во всех домах, а 3-го часть горожан все еще щупает свои холодные трубы, успешно сформировавшаяся идея обратной связи заставляет этих горожан позвонить для начала в диспетчерскую. Без гнева и крамолы, а только с вопросом о том, когда ожидать подключения.
Дальше опыт разных людей, скорее всего, немного различен в деталях, поэтому расскажу о своем. В диспетчерской меня приветствовал то автоответчик, сообщавший, что работы ведутся, то короткие гудки, вызывающую знакомую с детства картинку из жизни регистратуры советской поликлиники: эбонитовая телефонная трубка, безучастно лежащая на столе рядом с тетенькой, занятой руганью с посетителями.
Кроме лежащей на столе трубки, хотелось представить себе, как, например, собственнику или съемщику вызвать к себе в эти наполненные стрессом дни обычного сантехника на протечку трубы или электрика поправить розетку, если в диспетчерскую, эту исповедальню последней надежды, круглосуточно не дозвониться. Примерно тот же эффект достигался в результате звонков в управу и в ГБУ «Жилищник». К концу тирады автоответчика общегородской справочной о том, что работы по включению отопления ведутся, хотелось уже не простого ответа на вежливый вопрос «Когда?» — хотелось форменного политического протеста.
Дом, в котором я живу, в ходе последнего капитального ремонта был снабжен системой, автономно подключающей отопление по показаниям датчиков температуры за окном. О том, нужна ли такая замена, собственников и квартиросъемщиков не спрашивали, просто сделали, и все.
В результате включение отопления осенью и его отключение весной происходит под аккомпанемент возмущенных звонков по
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Несколько весенних и летних ураганов повалили полторы дюжины деревьев в парке у нас под окнами. Они лежали там месяцами, поперек дорожек или нависая над ними, грозя прохожим, калеча соседние деревья. Портал gorod.mos.ru оказался способен на несколько дней превратить меня в горячего сторонника действующей московской администрации: спустя считаные дни после обращения в парк десантировались два десятка гастарбайтеров с бензопилами. 12 сентября управа на портале сообщила мне, что проблема устранена, хотя это было нелегко — вывезти лесоматериалы из лишенного подъездных путей лесопарка между двумя улицами, детским садом и дюжиной домов.
Соседний участок парка отделен от нашего одним кварталом — в нем поваленные стволы лежат даже не распиленными: возможно, в его ближайших окрестностях не нашлось ни одного знатока электронных ресурсов мэрии, предназначенных для обратной связи. Сделать эти инструменты рабочими сложней, чем ответить, когда дадут горячую воду, или к октябрю убрать последствия майского шторма.