Посольство России показало фото вторжения в генконсульство в Сан-Франциско

Источник: РИА Новости

«Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите», — говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

Сообщение снабжено фотографией здания консульства, в нескольких окнах которого горит свет. Подпись на фото гласит: «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».

Науэрт на брифинге ранее во вторник заявила, что причина проникновения сотрудников госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что «никаких замков не ломали».