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04:06 (мск), источник: РИА Новости

Посольство России показало фото вторжения в генконсульство в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Посольство РФ в Вашингтоне во вторник ответило на комментарий официального представителя госдепартамента Хезер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско.

Источник: РИА Новости

«Для того, чтобы узнать, где и когда они не взламывали замки, просто прогуляйтесь и посмотрите», — говорится в сообщении посольства, размещенном в Twitter.

Сообщение снабжено фотографией здания консульства, в нескольких окнах которого горит свет. Подпись на фото гласит: «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».

Во время загрузки произошла ошибка.

Науэрт на брифинге ранее во вторник заявила, что причина проникновения сотрудников госдепартамента США в здание генконсульства РФ в Сан-Франциско заключалась в том, что время, отведенное для россиян, проживавших там, закончилось. Она также отметила, что «никаких замков не ломали».

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Владимир Михайлов
Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд. Можно сколько угодно рассуждать на темы выдержанности, спокойствия,...
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