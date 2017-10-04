Полпред президента России в Сибири прибыл в Иркутскую область
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Иркутскую область.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Иркутскую область.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Иркутскую область. Как 4 октября 2017 года сообщила
На следующий день, 5 октября, в Байкальске Слюдянского района полномочный представитель проведёт совещание по вопросам теплоснабжения муниципалитета. В рамках посещения объектов курорта «Гора Соболиная» Сергей Меняйло обсудит развитие особой экономической зоны «Ворота Байкала».
В Иркутске полномочный представитель главы государства проведёт совещание на тему «О ликвидации последствий пожаров, произошедших в