Полпред президента России в Сибири прибыл в Иркутскую область

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Иркутскую область. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба полпреда, сегодня он побывает в Братске, где ознакомится с ходом реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья — осмотрит строящиеся по программе дома, проведёт совещание. Он также посетит несколько объектов промышленности и социальной инфраструктуры. В Вихоревке Братского района Сергей Меняйло оценит подготовку ТЭЦ к работе в зимний период.