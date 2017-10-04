Фролов ездит по Омску на мотоцикле за грибами
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал, что его приглашали на закрытие сезона «Ночные волки».
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал, что его приглашали на закрытие сезона «Ночные волки».
«В неделю раза три, когда теплая погода — каждый день. Я живу в районе Чукреевки, километров по 20 за раз катаюсь, уже тропинки свои есть,
Исполняющий обязанности мэра Омска рассказал, что имеет в собственности «полукроссовый-полуспортивный мотоцикл «Эндуро».