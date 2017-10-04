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07:21 (мск), источник: СуперОмск

Фролов ездит по Омску на мотоцикле за грибами

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов рассказал, что его приглашали на закрытие сезона «Ночные волки».

Из-за плотного графика исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов не смог закрыть сезон с «Ночными волками». Хотя мастер спорта по мотокроссу подчеркивает, что для заезда ему нужен регламент. В свободное время и.о. главы города ездит на мотоцикле в окрестностях дома.

«В неделю раза три, когда теплая погода — каждый день. Я живу в районе Чукреевки, километров по 20 за раз катаюсь, уже тропинки свои есть, где-то остановлюсь, грибы пособираю. На квадроцикле езжу пореже. Есть товарищи, тоже мотокроссмены, собираемся иногда покататься компанией», — приводят слова Фролова «Коммерческие вести».

Исполняющий обязанности мэра Омска рассказал, что имеет в собственности «полукроссовый-полуспортивный мотоцикл «Эндуро».

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