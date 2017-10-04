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07:15 (мск), источник: СуперОмск

И.о. мэра Омска сам себе дает поручения

Сергей Фролов признался, что ему приходится отписывать бумаги самому себе.

После отставки мэра Омска Вячеслава Двораковского на его первого заместителя Сергея Фролова легла двойная нагрузка. Исполняющему обязанности мэра приходится руководить городом и по-прежнему выполнять функционал первого вице-мэра, директора департамента городского хозяйства.

«Я ведь теперь живу по двум графикам — с меня никто не снял мою работу первого заместителя мэра, и появилось большое количество работы, как у исполняющего обязанности мэра. Мне приходит огромная стопка документов каждый день, которую я тут же отписываю самому себе в стопку немного поменьше, а потом еще раз прорабатываю», — приводят слова Фролова «Коммерческие вести».

Как ранее сообщал «СуперОмск», в свободное время и.о. мэра ездит на мотоцикле за грибами.

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