И.о. мэра Омска сам себе дает поручения

«Я ведь теперь живу по двум графикам — с меня никто не снял мою работу первого заместителя мэра, и появилось большое количество работы, как у исполняющего обязанности мэра. Мне приходит огромная стопка документов каждый день, которую я тут же отписываю самому себе в стопку немного поменьше, а потом еще раз прорабатываю», — приводят слова Фролова «Коммерческие вести».