Сенатор из Башкирии может стать губернатором — РБК

Обучение проходит в образовательном центре «Сириус», указано в программе тренинга. Образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из которых прошел в июне, последний назначен на февраль. На прохождение курсов по подготовке кадрового резерва были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно эта часть участников тренинга могла бы претендовать на губернаторские посты. Как следует из списка участников тренинга, с которым ознакомился РБК, его проходят депутаты Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ).