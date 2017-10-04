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07:13 (мск), источник: ИА Башинформ

Сенатор из Башкирии может стать губернатором — РБК

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В кадровый резерв Президента России вошла сенатор из Башкортостана Лилия Гумерова. Администрация главы государства начала тренинг по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. В числе претендентов в губернаторы более 30 депутатов, сенаторов и чиновников правительства, сообщает РБК.

Обучение проходит в образовательном центре «Сириус», указано в программе тренинга. Образовательный курс состоит из восьми модулей, первый из которых прошел в июне, последний назначен на февраль. На прохождение курсов по подготовке кадрового резерва были записаны 67 человек, 31 из них — представители Госдумы, Совета Федерации и правительства. Именно эта часть участников тренинга могла бы претендовать на губернаторские посты. Как следует из списка участников тренинга, с которым ознакомился РБК, его проходят депутаты Александр Авдеев («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Владимир Гутенев («Единая Россия»), Дмитрий Исламов («Единая Россия»), Артем Кавинов («Единая Россия»), Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Владимир Панов («Единая Россия»), Михаил Шеремет («Единая Россия»), Иван Абрамов (ЛДПР), Сергей Жигарев (ЛДПР), Александр Бурков («Справедливая Россия») и бывший депутат Олег Денисенко (КПРФ).

От Совета Федерации в образовательной программе принимали участие сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от Республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи).

Трое участников тренинга — сенатор от Самарской области Дмитрий Азаров, первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин и замглавы Минэкономразвития Александр Цыбульский — на прошлой неделе были назначены главами регионов: Азаров стал временно исполняющим обязанности главы Самарской области, Никитин — Нижегородской области, а Цыбульский — Ненецкого автономного округа.

25 сентября Кремль начал осеннюю серию отставок глав регионов. Близкие к власти источники РБК тогда сообщали, что уйти могут до десяти губернаторов.

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