Дагестан временно возглавил российский политик с казахскими корнями

Источник: Newtimes.kz

Владимир Абдуалиевич Васильев родился 11 августа 1949 года в г. Клин Московской области. Отец — Асанбаев Али Асанбаевич (казах по национальности) был педагогом, мать — Надежда Ивановна Васильева, работала воспитателем в детском саду.

В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, позднее — Всесоюзный юридический заочный институт (ныне — Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина) и Академию МВД СССР. Кандидат юридических наук. В 2001 году защитил диссертацию на тему «Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни граждан».

В 1968—1970 годах проходил срочную службу в стратегических ракетных войсках Вооруженных сил СССР (Архангельская область).

С 1972 по 1983 год работал в отделе по борьбе с хищениями социалистической собственности Бауманского районного управления внутренних дел Москвы следователем, инспектором и старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела.

Затем, до 1987 года, занимал должности начальника отдела, заместителя начальника управления по борьбе с хищениями социалистической собственности Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы.

В 1991—1992 годах служил главным инспектором инспекции Службы организации управления Министерства внутренних дел (МВД) РСФСР.

С 1992 по 1993 год — главный инспектор главной инспекции штаба МВД РФ. В 1993—1995 годах — заместитель начальника штаба МВД, начальник оперативного управления, в 1995—1997 годах — первый заместитель начальника ГУВД Москвы, начальник штаба ГУВД.

В 1997 году служил первым заместителем начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ.

26 апреля 1997 году был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова, начальником главного управления по борьбе с организованной преступностью.

С 9 мая 1998 года по 31 мая 1999 года — первый заместитель министра внутренних дел РФ Сергея Степашина.

31 мая 1999 года был назначен заместителем секретаря совета безопасности РФ Владимира Путина, в августе 1999 года стал заместителем нового главы Совбеза Сергея Иванова. Занимал пост до 28 марта 2001 года.

С 28 марта 2001 года — стат-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова. В октябре 2002 года руководил милицейским штабом, сформированным в связи с захватом террористами Театрального центра на Дубровке.

С 2003 года — депутат Государственной думы Федерального собрания РФ IV, V, VI, VII созывов.