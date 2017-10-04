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07:31 (мск), источник: Podrobno.uz

На полигоне «Фориш» стартовали узбекско-российские учения (фото)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На горно-полевом полигоне «Фориш» Юго-Западного особого военного округа начались тактико-специальные учения подразделений войск министерств обороны Республики Узбекистан и Российской Федерации.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Учения по отражению условной угрозы вторжения незаконных вооруженных формирований в горных условиях нацелены на обмен опытом по разработке самых оптимальных методов борьбы с угрозами и рисками в сфере военно-политической, национальной и глобальной безопасности в условиях нынешней резко меняющейся международной обстановки.

В ходе тактико-специальных учений военнослужащие двух стран проведут совместную антитеррористическую операцию по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования в сложных горных условиях, отработают действия по укреплению мира и безопасности, противодействию таким глобальным угрозам, как международный терроризм и экстремизм. Цель — обменяться опытом, укрепить сотрудничество в военной сфере.

В первый день учений состоялась выставка вооружения и военной техники. На ней были представлены оружие и технические средства, состоящие на вооружении войск Министерства обороны Республики Узбекистан.

В тот же день прошли соревнования военнослужащих двух государств по нескольким видам спорта. В рамках учений намечено проведение военно-научной конференции и культурно-просветительских мероприятий.

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