На полигоне «Фориш» стартовали узбекско-российские учения (фото)

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Учения по отражению условной угрозы вторжения незаконных вооруженных формирований в горных условиях нацелены на обмен опытом по разработке самых оптимальных методов борьбы с угрозами и рисками в сфере военно-политической, национальной и глобальной безопасности в условиях нынешней резко меняющейся международной обстановки.

В ходе тактико-специальных учений военнослужащие двух стран проведут совместную антитеррористическую операцию по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования в сложных горных условиях, отработают действия по укреплению мира и безопасности, противодействию таким глобальным угрозам, как международный терроризм и экстремизм. Цель — обменяться опытом, укрепить сотрудничество в военной сфере.

В первый день учений состоялась выставка вооружения и военной техники. На ней были представлены оружие и технические средства, состоящие на вооружении войск Министерства обороны Республики Узбекистан.