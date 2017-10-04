Глава села Онгурён в Ольхонском районе Приангарья намерен сложить свои полномочия
Новым мэром населенного пункта назначат Кирилла Гаврилова.
Новым мэром населенного пункта назначат Кирилла Гаврилова.
Глава администрации Онгурёнского муниципального образования в Ольхонском районе Иркутской области Сергей Хелтухеев намерен уйти со своего поста. Новым мэром населенного пункта будет назначен Кирилл Гаврилов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Эта справочная система уже надоела всем. Я через два дня уже не буду главой. Сложу свои полномочия. Я устал от этих штрафов и нелепых законов. В выборах я не участвовал. Я покидаю этот пост и хочу сказать: «До свидания!» А кто сейчас избрался на этот пост, я ему не завидую. Меня даже штрафовали за уличное освещение. В домах не хватает света, там у нас
Напомним, самый нелепый пешеходный переход установили в селе Онгурён Ольхонского района Иркутской области. Администрации населенного пункта пришлось поставить дорожные знаки несмотря на то, что в районе практически отсутствуют автомобили.