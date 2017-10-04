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07:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Глава села Онгурён в Ольхонском районе Приангарья намерен сложить свои полномочия

Новым мэром населенного пункта назначат Кирилла Гаврилова.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава администрации Онгурёнского муниципального образования в Ольхонском районе Иркутской области Сергей Хелтухеев намерен уйти со своего поста. Новым мэром населенного пункта будет назначен Кирилл Гаврилов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Эта справочная система уже надоела всем. Я через два дня уже не буду главой. Сложу свои полномочия. Я устал от этих штрафов и нелепых законов. В выборах я не участвовал. Я покидаю этот пост и хочу сказать: «До свидания!» А кто сейчас избрался на этот пост, я ему не завидую. Меня даже штрафовали за уличное освещение. В домах не хватает света, там у нас дизель-генератор работает. Нет, по ГОСТу надо уличное освещение. Такие законы у нас. Вместо меня будет Кирилл Гаврилов. Я ему не завидую. Просто свое население жалко, но законы нас не жалеют. Это везде так по России, — отметил глава администрации Онгурёнского муниципального образования Сергей Хелтухеев.

Напомним, самый нелепый пешеходный переход установили в селе Онгурён Ольхонского района Иркутской области. Администрации населенного пункта пришлось поставить дорожные знаки несмотря на то, что в районе практически отсутствуют автомобили.

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