Глава села Онгурён в Ольхонском районе Приангарья намерен сложить свои полномочия

— Эта справочная система уже надоела всем. Я через два дня уже не буду главой. Сложу свои полномочия. Я устал от этих штрафов и нелепых законов. В выборах я не участвовал. Я покидаю этот пост и хочу сказать: «До свидания!» А кто сейчас избрался на этот пост, я ему не завидую. Меня даже штрафовали за уличное освещение. В домах не хватает света, там у нас дизель-генератор работает. Нет, по ГОСТу надо уличное освещение. Такие законы у нас. Вместо меня будет Кирилл Гаврилов. Я ему не завидую. Просто свое население жалко, но законы нас не жалеют. Это везде так по России, — отметил глава администрации Онгурёнского муниципального образования Сергей Хелтухеев.