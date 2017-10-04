Министр Касымбек прокомментировал крушение самолета под Алматы

Источник: Tengrinews

Об это на своей странице в Facebook заявил глава ведомства Женис Касымбек.

«Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию РК Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия. Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время», — написал Женис Касымбек.

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«От себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших членов экипажа — командира воздушного судна Геннадия Цой, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева, а также профессора, врача акушер-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаева Талгат Анапиевича, профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаева Жанибека Тукеновича», — написал в соцсети министр Женис Касымбек.

3 октября через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing». Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек, находившихся на борту, погибли на месте.