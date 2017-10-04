Министр Касымбек прокомментировал крушение самолета под Алматы
Для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области Министерством по инвестициям и развитию создана специальная комиссия, передает Tengrinews.kz.
Для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области Министерством по инвестициям и развитию создана специальная комиссия, передает Tengrinews.kz.
Об это на своей странице в Facebook заявил глава ведомства Женис Касымбек.
«Члены комиссии во главе с
«От себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших членов экипажа — командира воздушного судна Геннадия Цой, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева, а также профессора, врача
3 октября через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing». Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту
Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи вылетели для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии. Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году.