Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
МИД о действиях Канады: неприкрытое вмешательство в дела РФ
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Наталья Краско высказалась об интеллекте Собчак
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
20Референдум в Каталонии
07:41 (мск), источник: Tengrinews

Министр Касымбек прокомментировал крушение самолета под Алматы

Для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области Министерством по инвестициям и развитию создана специальная комиссия, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Об это на своей странице в Facebook заявил глава ведомства Женис Касымбек.

«Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию РК Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия. Причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время», — написал Женис Касымбек.

Читайте также
Стали известны имена погибших при крушении Ан-28 близ Алматы

«От себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших членов экипажа — командира воздушного судна Геннадия Цой, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева, а также профессора, врача акушер-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаева Талгат Анапиевича, профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаева Жанибека Тукеновича», — написал в соцсети министр Женис Касымбек.

3 октября через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing». Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент. На борту находились пять человек. Позже самолет санавиации обнаружили горящим под Алматы. Все пять человек, находившихся на борту, погибли на месте.

Как рассказали в авиакомпании East Wing, врачи вылетели для оказания медицинской помощи роженице, которая находилась в тяжелом состоянии. Воздушное судно было произведено в Польше в 1990 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Крушение Ан-28: Компания East Wing фигурировала в деле о задержании замглавы санавиации
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь