В Узбекистане освободили правозащитника Азама Фармонова

Источник: Sputnik

Ранее множество международных правозащитных групп поднимали вопрос о длительном заключении Азама Фармонова, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к его освобождению.

Правозащитник был арестован в 2006 году по обвинению в вымогательстве денежных средств. Его осудили на 9 лет лишения свободы, а в мае 2015 года продлили срок на 5 лет и 26 дней за неповиновение законным требованиям администрации тюрьмы.

Напомним, что ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.

Также на днях из-под стражи был освобожден известный узбекский писатель Нурулло Отаханов, задержанный 27 сентября в международном аэропорту Ташкента по прилете из Стамбула. Информация о причастности писателя к террористической деятельности не подтвердилась, поэтому была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако расследование по этому делу продолжается.