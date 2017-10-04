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08:45 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане освободили правозащитника Азама Фармонова

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане освободили из-под стражи правозащитника Азама Фармонова, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

Ранее множество международных правозащитных групп поднимали вопрос о длительном заключении Азама Фармонова, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к его освобождению.

Правозащитник был арестован в 2006 году по обвинению в вымогательстве денежных средств. Его осудили на 9 лет лишения свободы, а в мае 2015 года продлили срок на 5 лет и 26 дней за неповиновение законным требованиям администрации тюрьмы.

Напомним, что ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.

Также на днях из-под стражи был освобожден известный узбекский писатель Нурулло Отаханов, задержанный 27 сентября в международном аэропорту Ташкента по прилете из Стамбула. Информация о причастности писателя к террористической деятельности не подтвердилась, поэтому была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако расследование по этому делу продолжается.

Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.

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