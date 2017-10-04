В Узбекистане освободили правозащитника Азама Фармонова
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане освободили
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Узбекистане освободили
Ранее множество международных правозащитных групп поднимали вопрос о длительном заключении Азама Фармонова, а Комиссия ООН против пыток в 2013 году призвала к его освобождению.
Напомним, что ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.
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Отметим, что на сегодняшний день Узбекистан имеет один из самых низких показателей в мире по количеству лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Так, на 100 тысяч населения страны приходится 137 человек, что является одним из самых низких показателей среди стран СНГ и Европы. Наполняемость пенитенциарных учреждений Узбекистана составляет в среднем 80%.