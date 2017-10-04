Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
Гагарина полностью обнажилась для обложки сингла
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
09:18 (мск), источник: Publika.md

Дебаты в Страсбурге: Молдова нуждается в финансовой помощи Европейского союза

Молдова нуждается в финансовой помощи Европейского союза, иначе она может оказаться под влиянием России. Об этом говорили евродепутаты на дебатах в Страсбурге.

Источник: Publika.md

По их словам, наша страна добилась прогресса в реализации реформ, а также роста в экономике. Европарламентарий Норика Николай отметила, что европейские политики должны думать об интересах граждан Молдовы, а не политформирований.

«Проекты, направленные на улучшение благосостояния граждан, нужно продолжить, потому что только так Европейский союз может повысить качество жизни общества в этой стране. Иначе те сто миллионов через несколько лет может выделить Москва, а Брюссель останется в стороне», — сказала евродепутат от АЛДЕ Норика Николай.

А евродепутат Виктор Боштинару раскритиковал коллег, которые обвиняют власти Кишинёва в пророссийской направленности. Он говорил о политической борьбе правительства Павла Филипа с администрацией президента Игоря Додона. Что касается изменения системы выборов, Боштинару отметил, что молдавские власти учли 80% рекомендаций Венецианской комиссии.

«Те, кто манипулирует вопросом об избирательной системе, забыли или не хотят принимать во внимание, что этот документ на 100% повторяет избирательный закон Германии», — сказал вице-председатель группы ПСД Виктор Боштинару.

Между тем, евродепутат Мариан-Жан Маринеску заявил, что Молдова сталкивается со множеством проблем и не может претендовать на статус кандидата на вступление в сообщество. По его словам, макрофинансовая помощь нашей стране должна быть оговорена.

«Условия, выполнение условий, затем деньги. Думаю, мы должны идти по этому пути», — отметила евродепутат от ЕНП Мариан-Жан Маринеску.

А вот евродепутат Анди Кристя придерживается иного мнения. Он считает, что Молдова находится на правильном пути.

«Хочу вам сказать, правительство Филипа дает результаты. На место кризиса 2015 года пришел прогресс, достигнутый в результате проведения важных реформ. Экономическая ситуация стабилизировалась, а некоторые показатели улучшились», — отметил евродепутат от социал-демократов Анди Кристя.

Его коллега по партии Кнут Флекенштейн призвал власти Кишинева ускорить реализацию реформ.

«Если судить по отчетам Международного валютного фонда и Всемирного банка, мы видим, что реформы проводятся, однако не так быстро, как хотелось бы», — сказал евродепутат от социал-демократов Кнут Флекенштейн.

Итоги и выводы по обсуждаемым проблемам вынесут на голосование в Европарламенте на следующей сессии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь