Ректору УрГАУ подыскали замену
Донник сложит полномочия через две недели.
Донник сложит полномочия через две недели.
Уральский государственный аграрный университет остается без ректора. Накануне о своем уходе объявила Ирина Донник, рассказали «Уралинформбюро» представители вуза.
«Ирина Михайловна (Донник, — прим. ред.) дорабатывает две недели, а после 16 октября исполнять обязанности ректора будет проректор Ольга Лоретц. Как затем появится новый глава вуза — выберут ли его или назначат — пока не известно», — пояснила
По ее словам, вероятнее всего, Ирина Донник отправиться в Москву: на днях она была избрана на пост
Главой УрГАУ Донник была с 2011 года. Ректор вуза является лауреатом госпремии правительства РФ в области науки и техники, а также втором более 500 научных работ. На пост