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08:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ректору УрГАУ подыскали замену

Донник сложит полномочия через две недели.

Уральский государственный аграрный университет остается без ректора. Накануне о своем уходе объявила Ирина Донник, рассказали «Уралинформбюро» представители вуза.

«Ирина Михайловна (Донник, — прим. ред.) дорабатывает две недели, а после 16 октября исполнять обязанности ректора будет проректор Ольга Лоретц. Как затем появится новый глава вуза — выберут ли его или назначат — пока не известно», — пояснила пресс-секретарь УрГАУ Анна Александрова.

По ее словам, вероятнее всего, Ирина Донник отправиться в Москву: на днях она была избрана на пост вице-президента Российской академии наук. Как сообщалось ранее, ее кандидатуру предложил президент РАН Александр Сергеев.

Главой УрГАУ Донник была с 2011 года. Ректор вуза является лауреатом госпремии правительства РФ в области науки и техники, а также втором более 500 научных работ. На пост вице-президента РАН она избрана на 5 лет.

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