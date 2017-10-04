Ректору УрГАУ подыскали замену

Уральский государственный аграрный университет остается без ректора. Накануне о своем уходе объявила Ирина Донник, рассказали «Уралинформбюро» представители вуза.

«Ирина Михайловна (Донник, — прим. ред.) дорабатывает две недели, а после 16 октября исполнять обязанности ректора будет проректор Ольга Лоретц. Как затем появится новый глава вуза — выберут ли его или назначат — пока не известно», — пояснила пресс-секретарь УрГАУ Анна Александрова.

По ее словам, вероятнее всего, Ирина Донник отправиться в Москву: на днях она была избрана на пост вице-президента Российской академии наук. Как сообщалось ранее, ее кандидатуру предложил президент РАН Александр Сергеев.