ЦИК утвердила: 45 партий смогут участвовать в референдуме об отставке Дорина Киртоакэ

Источник: Publika.md

Регистрация начнётся 10 октября. Кроме того, ЦИК утвердил решение о создании муниципального избирательного округа Кишинева.



«Это отправная точка для организации референдума, и она не требует финансовых затрат. Сразу после создания округа будет сформирован окружной избирательный совет», — сказала председатель ЦИК Алина Руссу.



Регистрация участников референдума продлится 10 дней. Затем начнется избирательная кампания, которая завершится 17 ноября, за два дня до плебисцита.

В то же время, до 18 октября будут сформированы избирательные участки. Многие партии уже отказались от участия в референдуме. На проведение плебисцита требуется девять миллионов леев.