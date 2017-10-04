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09:04 (мск), источник: Publika.md

ЦИК утвердила: 45 партий смогут участвовать в референдуме об отставке Дорина Киртоакэ

Центральная избирательная комиссия опубликовала список из 45 партий, которые смогут участвовать в избирательной кампании по вопросу референдума об отставке Дорина Киртоакэ.

Источник: Publika.md

Регистрация начнётся 10 октября. Кроме того, ЦИК утвердил решение о создании муниципального избирательного округа Кишинева.

«Это отправная точка для организации референдума, и она не требует финансовых затрат. Сразу после создания округа будет сформирован окружной избирательный совет», — сказала председатель ЦИК Алина Руссу.

Регистрация участников референдума продлится 10 дней. Затем начнется избирательная кампания, которая завершится 17 ноября, за два дня до плебисцита.

В то же время, до 18 октября будут сформированы избирательные участки. Многие партии уже отказались от участия в референдуме. На проведение плебисцита требуется девять миллионов леев.

Чтобы отправить Дорина Киртоакэ в отставку, нужно более 163 тысяч голосов избирателей.

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