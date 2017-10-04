Екатеринбургские чиновники попросили у депутатов 12-миллионную прибавку к зарплате
Комиссия по МСУ екатеринбургской думы готовится рассмотреть инициативу администрации о повышении зарплат муниципальным служащим.
Комиссия по МСУ екатеринбургской думы готовится рассмотреть инициативу администрации о повышении зарплат муниципальным служащим.
Всего на прибавку требуется 12,5 млн рублей. По предварительным данным, самый большой рост окладов на уровне 30% ждет самых высоких управленцев, их замам зарплату увеличат на 5−10%.
Вопрос обещает стать конфликтным. Так, накануне заседания депутат Александр Караваев возмутился тем, что вместо рассмотрения его предложения о повышении зарплаты учителям, чиновники озаботились собственными заработками.
«А учителя, еще подождут. Бюджет же не резиновый. По крайней мере, не для всех. В пояснительной записке к проекту четкого обоснования данной инициативы нет. Уверен, чиновники нам скажут, есть нормативы, мы отстаем от них, надо привести в соответствие… Но мы потребуем от них аргументов, цифр и объяснения. Почему сейчас? Почему столько? Почему чиновникам?», — написал он на своей странице в Facebook.