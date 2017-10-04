Екатеринбургские чиновники попросили у депутатов 12-миллионную прибавку к зарплате

«А учителя, еще подождут. Бюджет же не резиновый. По крайней мере, не для всех. В пояснительной записке к проекту четкого обоснования данной инициативы нет. Уверен, чиновники нам скажут, есть нормативы, мы отстаем от них, надо привести в соответствие… Но мы потребуем от них аргументов, цифр и объяснения. Почему сейчас? Почему столько? Почему чиновникам?», — написал он на своей странице в Facebook.