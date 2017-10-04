Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Правительство внесло поправки в Налоговый кодекс
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
МИД о действиях Канады: неприкрытое вмешательство в дела РФ
Что известно о Стивене Пэддоке, убившем 59 человек в Лас-Вегасе«Никаких проблем с законом», плохая генетика и присяга «халифу»
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Стало известно о конфликте Порошенко и Авакова
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
08:22 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургские чиновники попросили у депутатов 12-миллионную прибавку к зарплате

Комиссия по МСУ екатеринбургской думы готовится рассмотреть инициативу администрации о повышении зарплат муниципальным служащим.

Всего на прибавку требуется 12,5 млн рублей. По предварительным данным, самый большой рост окладов на уровне 30% ждет самых высоких управленцев, их замам зарплату увеличат на 5−10%.

Вопрос обещает стать конфликтным. Так, накануне заседания депутат Александр Караваев возмутился тем, что вместо рассмотрения его предложения о повышении зарплаты учителям, чиновники озаботились собственными заработками.

Во время загрузки произошла ошибка.

«А учителя, еще подождут. Бюджет же не резиновый. По крайней мере, не для всех. В пояснительной записке к проекту четкого обоснования данной инициативы нет. Уверен, чиновники нам скажут, есть нормативы, мы отстаем от них, надо привести в соответствие… Но мы потребуем от них аргументов, цифр и объяснения. Почему сейчас? Почему столько? Почему чиновникам?», — написал он на своей странице в Facebook.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Киев требует от России отменить призыв на военную службу в Крыму
Появилось видео из номера стрелка в отеле Лас-Вегаса
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Венесуэльский лидер прибыл в Москву
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
Сборная России может сыграть с аргентинцами или испанцами ФИФА на своем официальном сайте 25 августа сообщила, что сборные России и Аргентины 10 ноября сыграют на обновленном стадионе «Лужники»
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь