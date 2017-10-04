Сергей Меняйло проверил теплоснабжение котельной в Вихоревке Иркутской области
Сибирский полпред прибыл в Иркутск.
Сибирский полпред прибыл в Иркутск.
Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло оценил готовность котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского района к начавшемуся отопительному сезону сегодня, 4 октября. Также полпред осмотрел объекты, готовые к переселению граждан из ветхого жилья. В программе посещение площадок, на которых еще идет строительство, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном Округе Сергей Меняйло находится в рабочей поездке в Братске. Полпреда сопровождает первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.
Основная цель визита полпреда — ревизия исполнения указа президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
В Падуне Иркутской области на Набережной, 30 построен комплекс по программе переселения из аварийного жилья. Готовность комплекса — 98%. В эксплуатацию введены четыре дома из шести. Все шесть домов построены взамен пяти старых деревянных домов.
Сергей Меняйло познакомился с работой нескольких предприятий, среди которых Братская ГЭС и филиал АО «Группа «Илим», а также деятельностью самого большого спортивного объекта в Братске СК «Таежный». Отметим, что на Братской ГЭС Сергей Меняйло внес запись в книгу почетных посетителей.