Сергей Меняйло проверил теплоснабжение котельной в Вихоревке Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло оценил готовность котельной «Водогрейная» в Вихоревке Братского района к начавшемуся отопительному сезону сегодня, 4 октября. Также полпред осмотрел объекты, готовые к переселению граждан из ветхого жилья. В программе посещение площадок, на которых еще идет строительство, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном Округе Сергей Меняйло находится в рабочей поездке в Братске. Полпреда сопровождает первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

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Основная цель визита полпреда — ревизия исполнения указа президента РФ от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Согласно документу, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, должно было завершиться 1 сентября этого года.

В Падуне Иркутской области на Набережной, 30 построен комплекс по программе переселения из аварийного жилья. Готовность комплекса — 98%. В эксплуатацию введены четыре дома из шести. Все шесть домов построены взамен пяти старых деревянных домов.