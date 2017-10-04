Спикер Горсовета Омска Корбут пока остается главой МЧС

Сегодня, 4 октября, после завершения пленарного заседания Горсовета спикер Горсовета Владимир Корбут прокомментировал свое вчерашнее появление на встрече с замминистра ГО и ЧС России Рададовым. Он заявил, что пока остается главой регионального МЧС, потому и пришел в кителе.

Владимир Корбут, спикер Горсовета Омска:

— Сегодня нарушения законодательства нет. Я являюсь начальником МЧС по Омской области, соответственно исполняю его функции. Рапорт мой лежит на подписании президента России. Надеюсь, на этой неделе я буду уволен из МЧС и официально принят в Горсовет, став юрлицом.