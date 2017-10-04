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09:44 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов предложил правительству РФ просубсидировать содержание стадионов после ЧМ-2018

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил правительство проработать вопрос субсидирования регионам содержания построенных к чемпионату мира по футболу стадионов после завершения турнира. Об этом сообщает издание «Р-Спорт».

Источник: Клопс.ru

Своё предложение он объяснил тем, что в Калининграде пока нет команды, которая играет в РФПЛ, поэтому городу будет сложно справиться со стадионом на 35 тысяч мест.

«Те стадионы, на которых будут проводиться матчи, — это достаточно серьёзная экономическая сущность, которую нужно суметь поставить на правильную экономическую траекторию для того, чтобы эти стадионы были окупаемы», — отметил глава региона на совете по физкультуре и спорту, посвящённом подготовке к ЧМ-2018.

Он предложил федерации просубсидировать содержание стадионов в течение нескольких лет до того, как регионы смогут самостоятельно эффективно начать использовать их.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа.

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