Алиханов предложил правительству РФ просубсидировать содержание стадионов после ЧМ-2018

Источник: Клопс.ru

Своё предложение он объяснил тем, что в Калининграде пока нет команды, которая играет в РФПЛ, поэтому городу будет сложно справиться со стадионом на 35 тысяч мест.

«Те стадионы, на которых будут проводиться матчи, — это достаточно серьёзная экономическая сущность, которую нужно суметь поставить на правильную экономическую траекторию для того, чтобы эти стадионы были окупаемы», — отметил глава региона на совете по физкультуре и спорту, посвящённом подготовке к ЧМ-2018.

Он предложил федерации просубсидировать содержание стадионов в течение нескольких лет до того, как регионы смогут самостоятельно эффективно начать использовать их.