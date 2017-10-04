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08:49 (мск), источник: Kommersant.uz

Алмазбек Атамбаев 5—6 октября посетит Узбекистан

Государственный визит Алмазбека Атамбаева станет продолжением узбекско-кыргызского диалога на высшем уровне, состоявшегося 5—6 сентября в ходе государственного визита президента Узбекистана в Кыргызстан.

Источник: Kommersant.uz

В Ташкенте главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

В программе визита — посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента.

Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.

В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.

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