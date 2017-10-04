Алмазбек Атамбаев 5—6 октября посетит Узбекистан
Государственный визит Алмазбека Атамбаева станет продолжением
Государственный визит Алмазбека Атамбаева станет продолжением
В Ташкенте главы двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в направлениях, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
В программе визита — посещение главами государств выставки промышленной продукции Узбекистана и Кыргызстана в Ташкенте, сообщает
Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут Совместную декларацию между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой.
В рамках визита планируется также подписание ряда двусторонних документов, предусматривающих углубление взаимодействия в различных сферах.