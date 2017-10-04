Каталония объявит о независимости через несколько дней

Источник: Sputnik.by

По его словам, правительство Каталонии «будет действовать в конце недели или в начале следующей».

Референдум, который не признают власти Испании, прошел в Каталонии 1 октября. На отдельных участках прошли столкновения граждан с полицией, с обеих сторон есть раненые.

По информации властей Каталонии, на референдум пришли 2,2 миллиона избирателей, из них 90% проголосовали за независимость региона.

Испанский король Фелипе VI заявил, что правительство Каталонии, решив провести референдум, продемонстрировало неприемлемое неподчинение, чтобы разрушить Испанию.