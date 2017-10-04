Глава Миасса понизил в должности «социального» вице-мэра до помощника

Тем не менее источники «ФедералПресс» утверждают, что Уминский неофициально сохранит за собой весь функционал вице-мэра, хотя теперь он формально только помощник главы города.

Связаться с Геннадием Васьковым не удалось, однако в информационно-аналитическом отделе администрации Миасса «ФедералПресс» подтвердили, что Уминский с 3 октября более не является «социальным» вице-мэром.

Другие подробности пока официально не сообщаются. Заместителем главы Тадий Владимирович пробыл, таким образом, менее двух месяцев.

«Мэр решил лишний раз не ссориться с прокуратурой, — уточнил для “ФедералПресс” источник в администрации. — У нас ведь и так сложные отношения с силовиками из-за громкого уголовногог дела по выделению земельных участков. 3 октября Тадий Уминский продолжал занимать кабинет замглавы, однако уже готовился переехать в какое-то другое помещение. Для того, чтобы освободить ему место в штатном расписании, Васьков даже пошел на то, что перевел на какую-то низовую должность своего секретаря. Однако по неофициальным данным Уминский продолжит заниматься тем, же, что делал с начала августа».