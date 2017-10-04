Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Песков ответил на сообщения о предложении Поклонской сдать мандат
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Тимошенко незаконно пересекла границу Украины
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
08:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Миасса понизил в должности «социального» вице-мэра до помощника

МИАСС, 4 октября, ФедералПресс. Глава Миасса Геннадий Васьков по настоянию прокуратуры снял с должности заместителя по социальным вопросам Тадия Уминского.

Тем не менее источники «ФедералПресс» утверждают, что Уминский неофициально сохранит за собой весь функционал вице-мэра, хотя теперь он формально только помощник главы города.

Связаться с Геннадием Васьковым не удалось, однако в информационно-аналитическом отделе администрации Миасса «ФедералПресс» подтвердили, что Уминский с 3 октября более не является «социальным» вице-мэром.

Другие подробности пока официально не сообщаются. Заместителем главы Тадий Владимирович пробыл, таким образом, менее двух месяцев.

«Мэр решил лишний раз не ссориться с прокуратурой, — уточнил для “ФедералПресс” источник в администрации. — У нас ведь и так сложные отношения с силовиками из-за громкого уголовногог дела по выделению земельных участков. 3 октября Тадий Уминский продолжал занимать кабинет замглавы, однако уже готовился переехать в какое-то другое помещение. Для того, чтобы освободить ему место в штатном расписании, Васьков даже пошел на то, что перевел на какую-то низовую должность своего секретаря. Однако по неофициальным данным Уминский продолжит заниматься тем, же, что делал с начала августа».

Напомним, Тадий Уминский, гендиректор и основной владелец интернет-портала U74, в мае 2017 года был принят в администрацию на должность советника главы города по информационной политике. 8 августа Уминского перевели на должность замглавы по соцвопросам, а в начале сентября последовала реакция городской прокуратуры: глава надзорного органа внес Васькову представления, в котором указывал, что Уминский не имеет права занимать столь высокий пост, так как у него нет необходимого стажа муниципальной службы. Срок реагирования на прокурорское представление составляет один месяц, так что Уминского убрали с должности заместителя буквально в последний момент.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Благоустройство Михайловской набережной завершится к концу октября
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь