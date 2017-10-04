Глава Миасса понизил в должности «социального» вице-мэра до помощника
МИАСС, 4 октября, ФедералПресс. Глава Миасса Геннадий Васьков по настоянию прокуратуры снял с должности заместителя по социальным вопросам Тадия Уминского.
МИАСС, 4 октября, ФедералПресс. Глава Миасса Геннадий Васьков по настоянию прокуратуры снял с должности заместителя по социальным вопросам Тадия Уминского.
Тем не менее источники «ФедералПресс» утверждают, что Уминский неофициально сохранит за собой весь функционал
Связаться с Геннадием Васьковым не удалось, однако в
Другие подробности пока официально не сообщаются. Заместителем главы Тадий Владимирович пробыл, таким образом, менее двух месяцев.
«Мэр решил лишний раз не ссориться с прокуратурой, — уточнил для “ФедералПресс” источник в администрации. — У нас ведь и так сложные отношения с силовиками
Напомним, Тадий Уминский, гендиректор и основной владелец