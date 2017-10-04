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08:49 (мск), источник: Вести - Пермь

Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области

Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области.

Источник: Вести - Пермь

Чуть раньше депутаты обеих палат провели совместное заседание, обменялись накопленным опытом. В частности пермские парламентарии рассказали о новом законе для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных в моногородах.

Также заявлено, что в Прикамье сформирована нормативно-правовая база по налоговому регулированию, есть налоговые льготы, в том числе для промышленных предприятий.

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