Заксобрание Прикамья «подружилось» с Думой Астраханской области
Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области.
Соглашение о сотрудничестве подписано между Законодательным собранием Пермского края и думой Астраханской области.
Чуть раньше депутаты обеих палат провели совместное заседание, обменялись накопленным опытом. В частности пермские парламентарии рассказали о новом законе для резидентов территорий опережающего
Также заявлено, что в Прикамье сформирована