Лилия Гумерова прокомментировала слухи о возможном «сменщике главы Башкирии»
По словам сенатора, называть курсы повышения квалификации курсами подготовки губернаторов не совсем верно.
По словам сенатора, называть курсы повышения квалификации курсами подготовки губернаторов не совсем верно.
Вчера, 3 октября, в крупных федеральных СМИ появилась информация о «пуле будущих губернаторов». Журналистам удалось узнать имена крупных политиков и чиновников, проходящих специализированные курсы повышения квалификации. Среди слушателей этих курсов оказались и недавно назначенные главы регионов, из чего следовал недвусмысленный вывод — федеральные власти готовят «кадровый резерв губернаторов».
Оказалась в этом списке и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. Многие предположили, что именно
Однако сама Гумерова корреспонденту «Комсомольской правды» эти слухи опровергла:
— Российская академия народного хозяйства традиционно занимается курсами подготовки и переподготовки кадров. Я действительно там обучаюсь, и тут есть и депутаты, и сенаторы, и представители субъектов федерации. Наша группа не первая и не заключительная. Более того, обучение проходили и губернаторы.
На мой взгляд, СМИ несколько перестарались, говоря о том, что все, кто проходит курсы, заменят нынешних губернаторов. Это повышение квалификации. Видимо, журналисты сделали такие выводы
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, отправляя нас на эти курсы, говорила, что учиться и проходить подобные курсы всегда полезно. Пройдя третий модуль я поняла, насколько это обучение разнообразно. В нем принимают участие политики, бизнесмены, лекторы из Сингапура и Новой Зеландии, яркие личности, например, Татьяна Тарасова.
Это нормальный живой процесс обучения и повышения квалификации. Но говорить, что тут готовят губернаторов — это, несколько, придуманная история.