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09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Лилия Гумерова прокомментировала слухи о возможном «сменщике главы Башкирии»

По словам сенатора, называть курсы повышения квалификации курсами подготовки губернаторов не совсем верно.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 3 октября, в крупных федеральных СМИ появилась информация о «пуле будущих губернаторов». Журналистам удалось узнать имена крупных политиков и чиновников, проходящих специализированные курсы повышения квалификации. Среди слушателей этих курсов оказались и недавно назначенные главы регионов, из чего следовал недвусмысленный вывод — федеральные власти готовят «кадровый резерв губернаторов».

Оказалась в этом списке и сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. Многие предположили, что именно экс-вице-премьера республики рассматривают в качестве возможного преемника Рустэма Хамитова.

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Однако сама Гумерова корреспонденту «Комсомольской правды» эти слухи опровергла:

— Российская академия народного хозяйства традиционно занимается курсами подготовки и переподготовки кадров. Я действительно там обучаюсь, и тут есть и депутаты, и сенаторы, и представители субъектов федерации. Наша группа не первая и не заключительная. Более того, обучение проходили и губернаторы.

На мой взгляд, СМИ несколько перестарались, говоря о том, что все, кто проходит курсы, заменят нынешних губернаторов. Это повышение квалификации. Видимо, журналисты сделали такие выводы из-за того, что мой коллега Азаров, который тоже проходил курсы, получил назначение на должность главы региона.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, отправляя нас на эти курсы, говорила, что учиться и проходить подобные курсы всегда полезно. Пройдя третий модуль я поняла, насколько это обучение разнообразно. В нем принимают участие политики, бизнесмены, лекторы из Сингапура и Новой Зеландии, яркие личности, например, Татьяна Тарасова.

Это нормальный живой процесс обучения и повышения квалификации. Но говорить, что тут готовят губернаторов — это, несколько, придуманная история.

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