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09:16 (мск), источник: АиФ Крым

МИД Украины выдвинуло требование к РФ об отмене призыва в армию в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выдвинуло требование к России об отмене призыва на военную службу в Крыму и Севастополе, передает пресс-служба украинского МИД.

Источник: Аргументы и факты

«Министерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу намерения РФ провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя», — заявили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что требуют отменить призыв.

Ранее, 27 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тыс. человек.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума.

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