МИД Украины выдвинуло требование к РФ об отмене призыва в армию в Крыму
Министерство иностранных дел Украины выдвинуло требование к России об отмене призыва на военную службу в Крыму и Севастополе, передает
Министерство иностранных дел Украины выдвинуло требование к России об отмене призыва на военную службу в Крыму и Севастополе, передает
«Министерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу намерения РФ провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя», — заявили в МИДе.
В ведомстве подчеркнули, что требуют отменить призыв.
Ранее, 27 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 134 тыс. человек.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума.