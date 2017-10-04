Андрей Бочаров участвовал в совещании о подготовке ЧМ-2018 под председательством президента

Президент побывал на выставке, посвящённой подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Губернатор рассказал президенту о проектах, которые воплощаются в Волгограде в преддверии ЧМ-2018.

По словам президента, главная цель проведения в стране крупных международных мероприятий — это формирование задела на будущее. Важно привлечь внимание молодёжи к спорту, здоровому образу жизни, эффективное, длительное использование возведенных стадионов и других объектов инфраструктуры. Также Владимир Путин отметил, что важно не только построить стадион, но и обустроить всю прилегающую к нему территорию.

В Волгограде у стадиона «Волгоград-Арена», в Центральном парке культуры и отдыха идет масштабная реконструкция. Здесь предполагается разделение пространства на несколько зон: зоны этнокультурного мира, аквапарка, рассчитанного на тысячу посетителей, аттракционов, многочисленных зон для игр и занятий спортом, концертной площадки.