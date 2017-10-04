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12:12 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Андрей Бочаров участвовал в совещании о подготовке ЧМ-2018 под председательством президента

В Москве состоялось совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» под председательством Президента РФ Владимира Путина. Участвовал в нем и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ВДТВ.

Президент побывал на выставке, посвящённой подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Губернатор рассказал президенту о проектах, которые воплощаются в Волгограде в преддверии ЧМ-2018.

По словам президента, главная цель проведения в стране крупных международных мероприятий — это формирование задела на будущее. Важно привлечь внимание молодёжи к спорту, здоровому образу жизни, эффективное, длительное использование возведенных стадионов и других объектов инфраструктуры. Также Владимир Путин отметил, что важно не только построить стадион, но и обустроить всю прилегающую к нему территорию.

В Волгограде у стадиона «Волгоград-Арена», в Центральном парке культуры и отдыха идет масштабная реконструкция. Здесь предполагается разделение пространства на несколько зон: зоны этнокультурного мира, аквапарка, рассчитанного на тысячу посетителей, аттракционов, многочисленных зон для игр и занятий спортом, концертной площадки.

Продолжается строительство Нулевой продольной магистрали, благодаря которой будет соединен центр города и стадион. Продолжается благоустройство территории, в основу которого заложена прогулочная инфраструктура, велосипедные дорожки, пляжная зона.

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