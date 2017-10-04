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09:51 (мск), источник: Ведомости

«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах

Политическая реклама с «российскими следами» в Facebook была таргетирована в том числе на ключевые для победы президента Дональда Трампа штаты США, пишет CNN со ссылкой на несколько источников. Ранее информации о таргетировании такой рекламы не было.

Источник: AP 2017

По данным агентства, умело настроенная на ключевые демографические группы реклама показывалась жителям Висконсина и Мичигана, в котором Трамп опередил Клинтон всего на 10 700 голосов. При этом эта реклама выделялась на фоне «шума» предвыборной агитации, продвигая, в частности, антиисламскую риторику.

Концентрация усилий на Висконсине и Мичигане позволяет с большей уверенностью говорить, что российская группа, связанная с этой активностью, применяла широкий спектр тактик, нацеленных на вмешательство в выборы.
CNN

По данным самой Facebook, рекламные объявления в Facebook на острые социальные темы, оплаченные пророссийскими заказчиками, посмотрели около 10 млн человек. Большинство из них касалось проблем секс-меньшинств, расовых вопросов, миграционных проблем, права ношения оружия.

Из этой аудитории 44% просмотрели объявления до президентских выборов, а 56% — после. Примерно 25% объявлений не видел никто, поскольку они показываются в зависимости от релевантности запросов, но могут и вовсе не показываться.

На 99% рекламных материалов было потрачено менее $1000. За некоторые оплата якобы поступала в рублях. «Подавляющее большинство рекламодателей, которые платят в российской валюте, как и подавляющее большинство людей, которые обращаются к Facebook из России, ничего плохого не делают», — отмечается в блоге.

Ранее Facebook сообщил, что с Россией было связано более 3000 рекламных объявлений. Их компания собиралась передать конгрессу, расследующему дело в вмешательстве. Соцсеть пообещала нанять более 1000 сотрудников для просмотра рекламы в социальной сети.

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