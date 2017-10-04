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09:41 (мск), источник: СуперОмск

Омские депутаты не смогли определиться, кому получать зарплату

На пленарном заседании Омский городской Совет утвердил депутатов, которые будут осуществлять свою деятельность в парламенте на постоянной основе.

Это председатель ОГС Владимир Корбут, первый вице-спикер Юрий Тетянников и вице-спикер Андрей Ткачук. Четвертое же место для работы в горсовете на постоянной основе осталось вакантным.

«Предлагаю сейчас ограничиться на время тремя депутатами и не рассматривать четвертую кандидатуру, проработать месяц-полтора, посмотреть нагрузку», — предложил спикер Владимир Корбут.

Отметим, что на место «постоянного» депутата с зарплатой уже претендовали глава фракции КПРФ Дмитрий Горбунов и руководитель фракции ЛДПР Алексей Ложкин. Однако, первый самостоятельно отозвал свое заявление, а второй не набрал достаточное количество голосов в поддержку своей кандидатуры.

«Мы бы хотели, чтобы люди сначала поработали, показали, как они будут решать проблемы города. Тот, кто будет достоин этого места, пришел сюда не кричать, а трудиться. Депутаты поймут, что он вносит конструктив, помогает горсовету работать над решением проблем, что этот человек достоин, чтобы ему избиратели платили зарплату», — прокомментировал вице-спикер Андрей Ткачук.

Кандидатуру четвертого депутата также утвердит горсовет — вероятно, это произойдет на пленарном заседании в ноябре. Для трудоустройства в горсовет выбранный парламентарий должен будет уволиться со своего постоянного места работы.

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