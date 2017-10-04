Омские депутаты не смогли определиться, кому получать зарплату
На пленарном заседании Омский городской Совет утвердил депутатов, которые будут осуществлять свою деятельность в парламенте на постоянной основе.
На пленарном заседании Омский городской Совет утвердил депутатов, которые будут осуществлять свою деятельность в парламенте на постоянной основе.
Это председатель ОГС Владимир Корбут, первый
«Предлагаю сейчас ограничиться на время тремя депутатами и не рассматривать четвертую кандидатуру, проработать
Отметим, что на место «постоянного» депутата с зарплатой уже претендовали глава фракции КПРФ Дмитрий Горбунов и руководитель фракции ЛДПР Алексей Ложкин. Однако, первый самостоятельно отозвал свое заявление, а второй не набрал достаточное количество голосов в поддержку своей кандидатуры.
«Мы бы хотели, чтобы люди сначала поработали, показали, как они будут решать проблемы города. Тот, кто будет достоин этого места, пришел сюда не кричать, а трудиться. Депутаты поймут, что он вносит конструктив, помогает горсовету работать над решением проблем, что этот человек достоин, чтобы ему избиратели платили зарплату», — прокомментировал
Кандидатуру четвертого депутата также утвердит горсовет — вероятно, это произойдет на пленарном заседании в ноябре. Для трудоустройства в горсовет выбранный парламентарий должен будет уволиться со своего постоянного места работы.