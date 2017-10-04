Совмин освободил от должностей трех замминистров

Источник: Sputnik.by

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Карлюкевича главой Мининформа, отправив в отставку прежнюю главу ведомства Лилию Ананич. Таким образом, нанимателем Карлюкевича стало белорусское правительство, тогда как нанимателем лица, занимающего пост замминистра, является то ведомство, главу которого он замещает.

Также в связи с переводом к другому нанимателю отправлен в отставку директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Между тем, ранее ничего о том, куда отправится работать Субботин, не сообщалось.