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10:05 (мск), источник: Sputnik.by

Совмин освободил от должностей трех замминистров

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Совет министров Беларуси своим постановлением № 727 от 28 сентября 2017 года освободил от должностей трех заместителей министров. Как следует из текста постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, освобожден от должности заместителя министра информации Александр Карлюкевич. Причина освобождения — «перевод к другому нанимателю».

Источник: Sputnik.by

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Карлюкевича главой Мининформа, отправив в отставку прежнюю главу ведомства Лилию Ананич. Таким образом, нанимателем Карлюкевича стало белорусское правительство, тогда как нанимателем лица, занимающего пост замминистра, является то ведомство, главу которого он замещает.

Также в связи с переводом к другому нанимателю отправлен в отставку директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин.

Между тем, ранее ничего о том, куда отправится работать Субботин, не сообщалось.

По соглашению сторон отправлен в отставку заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Хрущов.

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