Отряд японских кораблей прибудет с неофициальным визитом во Владивосток

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.

Отряд кораблей морских сил самообороны Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» прибудет с неофициальным визитом во Владивосток в середине октября. Об этом сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

Визит продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей кораблей спланированы спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота (ТОФ).

Предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по историческим местам города, посещения военно-исторического музея ТОФ и филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».