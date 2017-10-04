Отряд японских кораблей прибудет с неофициальным визитом во Владивосток
Эсминец «Харусамэ» и учебный корабль «Касима» примут участие в спортивных соревнованиях с флотом ТОФ.
Эсминец «Харусамэ» и учебный корабль «Касима» примут участие в спортивных соревнованиях с флотом ТОФ.
Владивосток, 4 октября, PrimaMedia.
Отряд кораблей морских сил самообороны Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима» прибудет с неофициальным визитом во Владивосток в середине октября. Об этом сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения
Визит продлится в течение пяти дней. В этот период для экипажей кораблей спланированы спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота (ТОФ).
Предусмотрена обширная культурная программа, которая включает в себя экскурсии по историческим местам города, посещения
Также японские моряки возложат венки и цветы к мемориальному комплексу «Боевая слава Тихоокеанского флота» и посетят один из боевых кораблей флота.