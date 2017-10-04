Дубровский, Рашников и Никитин возглавили рейтинг наиболее влиятельных политиков Южного Урала
Губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и начальник УФСБ по Челябинской области
Губернатор Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и начальник УФСБ по Челябинской области
Рейтинг подготовили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передает корреспондент Накануне.RU.
Отметим, что первая тройка лидеров осталась неизменной по сравнению с августом. Не появилось новых лиц и в первой десятке. Изменения ограничились тремя рокировками.
Так, совладелец ЧЭМК и холдинга «Ариант» Александр Аристов усилил позиции, заняв четвертое место рейтинга и сместив главу Челябинска Евгения Тефтелева (пятое место). Шестую позицию сохранил депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Продолжает наращивать свое влияние председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (седьмое место) и лидер южноуральских «единороссов» Владимир Мякуш (девятое место).
Также в первую десятку вошли представители команды Дубровского -первый заместитель губернатора Евгений Редин (десятое место), руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын (восьмое место).
«Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на резкую активизацию политической активности, в области сохраняется элитный консенсус с последовательным ростом влияния команды губернатора и представителей силовой группы элиты», — считает политолог Андрей Лавров.