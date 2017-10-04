С заседания Омского городского Совета ушли коммунисты

4 октября состоялось заседание Омского городского Совета, оно началось с заявления депутата — коммуниста Дмитрия Горбунова. Фракция КПРФ не согласна с распределением постов в комитетах и поэтому покидает пленарку.

Правда, работе горсовета это не помешало. Из 40 депутатов нынешнего шестого созыва 26 представляют партию «Единая Россия», коммунистов — 9, по два от ЛДПР и «Справедливой России» и один человек выступает от партии «Коммунисты России». Кворум, то есть установленное регламентом число участников заседания, достаточное для признания его правомочным, был бы, даже если бы остальные фракции решились последовать примеру КПРФ.

Своё решение депутаты от фракции коммунистов объяснили тем, что они не согласны с распределением руководящих постов в комитетах горсовета, ситуацию считают вопиющей и даже скандальной. Накануне прошли первые заседания комитетов, где депутаты предварительно распределили портфели председателей комитетов и замов. Почти все позиции заняли представители партии «Единая Россия».