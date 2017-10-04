Переговоры в верхах: что через неделю обсудит Додон с Путиным в Сочи
КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что его встреча с Путиным состоится в Сочи 11 октября на полях саммита глав
КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что его встреча с Путиным состоится в Сочи 11 октября на полях саммита глав
С начала этого года президенты провели уже несколько встреч.
«В ходе предстоящей на следующей неделе встречи в Сочи обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдовой и Россией», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Россия уже на протяжении многих лет является одним из основных торговых партнеров нашей страны, однако именно после того, как президентом был избран Игорь Додон, отношения между улучшились.