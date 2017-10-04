Переговоры в верхах: что через неделю обсудит Додон с Путиным в Сочи

Источник: Sputnik.md

С начала этого года президенты провели уже несколько встреч.

«В ходе предстоящей на следующей неделе встречи в Сочи обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдовой и Россией», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.