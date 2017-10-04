В Омском городском Совете распределили портфели

4 октября депутаты Омского городского совета распределили портфели председателей и заместителей руководителей комитетов. Свой статус удержал Юрий Федотов, он руководил комитетом по финансово-бюджетным вопросам в прошлом созыве, удержал его и на этот раз. В замах у него будут Лариса Горностаева и Сергей Грушичев.

Достался портфель и Виталию Путинцеву, который отработал в горсовете уже два созыва. Он возглавил комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. В заместители ему назначили Аркадия Лунева и Владимира Казанин. Комитетом по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка будет руководить Ринат Карымов. В должности заместителей поддержаны кандидатуры Юрия Козловского и Юрия Филатова, который имеет опыт работы в двух предыдущих созывах городского совета. Пост руководителя комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности занял Олег Афанасьев, а помогать ему будут Инна Гомолко и Алексей Ложкин.