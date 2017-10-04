В Омском городском Совете распределили портфели
Почти все посты глав комитетов горсовета и их замов заняли единороссы.
Почти все посты глав комитетов горсовета и их замов заняли единороссы.
4 октября депутаты Омского городского совета распределили портфели председателей и заместителей руководителей комитетов. Свой статус удержал Юрий Федотов, он руководил комитетом по
Достался портфель и Виталию Путинцеву, который отработал в горсовете уже два созыва. Он возглавил комитет по вопросам
Председателем комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования стал Дмитрия Лицкевича. Он в прошлом созыве также работал в этом комитете, а потом его и возглавлял. Заместителями решением горсовета избраны Георгий Архипов и Дмтирий Сахань. Максим Астафьев стал председателем комитета по социальным вопросам, его заместителями Александр Мураховский и Светлана Студеникина.