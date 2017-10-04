Представители FIFA едут на строящийся стадион в Калининграде
4 октября представители FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят строящийся стадион в Калининграде.
4 октября представители FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» посетят строящийся стадион в Калининграде.
Основная цель визита — обсуждение операционной деятельности спортивных арен во время ЧМ-2018.
Как передает правительственная
В мероприятии примет участие временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.