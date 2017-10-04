Сенат одобрил ратификацию договора о границе с Кыргызстаном

Источник: Sputnik

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон о ратификации, описывающий 1170,53 км, или 85% государственной границы, 28 сентября. Он вступит в силу после подписания президентом.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о ратификации договора 2 октября.

Во время встречи, прошедшей в Бишкеке 5 сентября, президенты двух стран заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.

Напомним, рабочие группы по вопросам демаркации и делимитации границ между Кыргызстаном и Узбекистаном 21—31 августа провели в Бишкеке, и затем в Ташкенте встречи, на которых обсудили вопросы по определению границ.