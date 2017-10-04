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11:04 (мск), источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев прибыл в Актобе

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

«В ходе поездки планируется посещение инфраструктурных и социально-культурных объектов, а также промышленных предприятий региона», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отметим, на прошлой неделе в Актобе прошел форум «Туған жер». На эту встречу приехали все известные актюбинцы — бизнесмены, врачи, ученые, которые родились когда-то в Актюбинской области.

Напомним, возглавляет Актюбинскую область 64-летний Бердибек Сапарбаев. Он был назначен на эту должность в сентябре 2015 года. В разные годы он занимал должности руководителя аппарата кабинета министров РК, акима Кызылординской области, акима ЮКО, председателя Агентства таможенного контроля, а затем вице-министра финансов. С марта 2009 по ноябрь 2014 года занимал должность акима ВКО. 11 ноября 2014 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.

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