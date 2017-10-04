Нурсултан Назарбаев прибыл в Актобе
Глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В ходе поездки планируется посещение инфраструктурных и
Отметим, на прошлой неделе в Актобе прошел форум «Туған жер». На эту встречу приехали все известные актюбинцы — бизнесмены, врачи, ученые, которые родились
Напомним, возглавляет Актюбинскую область 64-летний Бердибек Сапарбаев. Он был назначен на эту должность в сентябре 2015 года. В разные годы он занимал должности руководителя аппарата кабинета министров РК, акима Кызылординской области, акима ЮКО, председателя Агентства таможенного контроля, а затем