Нурсултан Назарбаев прибыл в Актобе

Отметим, на прошлой неделе в Актобе прошел форум «Туған жер». На эту встречу приехали все известные актюбинцы — бизнесмены, врачи, ученые, которые родились когда-то в Актюбинской области.

Напомним, возглавляет Актюбинскую область 64-летний Бердибек Сапарбаев. Он был назначен на эту должность в сентябре 2015 года. В разные годы он занимал должности руководителя аппарата кабинета министров РК, акима Кызылординской области, акима ЮКО, председателя Агентства таможенного контроля, а затем вице-министра финансов. С марта 2009 по ноябрь 2014 года занимал должность акима ВКО. 11 ноября 2014 года был назначен заместителем премьер-министра Казахстана.