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11:25 (мск), источник: УралПолит.ру

​Путин поддержал планы Куйвашева по созданию Уральской футбольной академии

МОСКВА, 4 октября, ИА УралПолит.Ru. Президент РФ Владимир Путин поддержал планы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по созданию Уральской футбольной академии и передаче всех спортивных объектов Екатеринбурга после чемпионата мира по футболу в пользование детско-юношеским спортшколам.

Источник: Пресс-служба Президента России

«УралПолит.Ru» писал, что во вторник Путин на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту встречался с главами регионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. На встрече Куйвашев продемонстрировал президенту макет стадиона «Екатеринбург-Арена».

«Накануне президент, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, подчеркнул важность наследия чемпионата мира по футболу. Путин отметил, что необходимо эффективно использовать построенные объекты и инфраструктуры», — сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на департамент информполитики губернатора области.

В Екатеринбурге после чемпионата мира по футболу стадион «Калининец» передадут футбольной школе «Урал» (280 воспитанников).

Стадионом «Исеть» будут пользоваться спортивные школы «Буревестник» и «Локомотив». Стадион футбольной академии «Урал» после окончания соревнований станет площадкой для детских команд ФК «Урал» в структуре Уральской футбольной академии.

Идея о создании детской футбольной академии в Свердловской области с использованием объектов, построенных к чемпионату мира по футболу, предложенную губернатором в 2015 году, получила поддержку спортивной и педагогической общественности.

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