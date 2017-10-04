​Путин поддержал планы Куйвашева по созданию Уральской футбольной академии

Источник: Пресс-служба Президента России

«УралПолит.Ru» писал, что во вторник Путин на заседании совета при президенте РФ по физкультуре и спорту встречался с главами регионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. На встрече Куйвашев продемонстрировал президенту макет стадиона «Екатеринбург-Арена».

«Накануне президент, выступая на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, подчеркнул важность наследия чемпионата мира по футболу. Путин отметил, что необходимо эффективно использовать построенные объекты и инфраструктуры», — сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на департамент информполитики губернатора области.

В Екатеринбурге после чемпионата мира по футболу стадион «Калининец» передадут футбольной школе «Урал» (280 воспитанников).

Стадионом «Исеть» будут пользоваться спортивные школы «Буревестник» и «Локомотив». Стадион футбольной академии «Урал» после окончания соревнований станет площадкой для детских команд ФК «Урал» в структуре Уральской футбольной академии.