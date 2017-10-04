Омские депутаты не верят в отставку губернатора Виктора Назарова
Политический истеблишмент продолжает бурно обсуждать перспективы смены власти в омском регионе, и на фоне затянувшегося молчания Кремля слухов становится все больше.
Политический истеблишмент продолжает бурно обсуждать перспективы смены власти в омском регионе, и на фоне затянувшегося молчания Кремля слухов становится все больше.
Осенний политический сезон, напомним, начался в России с массовых отставок губернаторов. За короткое время сменился целый ряд глав регионов, и, вопреки прогнозам федеральных СМИ, сообщавших, что первым в отставку будет отправлен губернатор Омской области Виктор Назаров, серия увольнений началась с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Виктор Назаров не первый месяц находится под прессингом слухов и вбросов об отставке, но продолжает появляться перед камерами и проводить совещания.
За ним последовали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и руководители других регионов. Однако никакого решения относительно Омской области пока не принято, хотя в прессу периодически просачиваются фамилии потенциальных преемников, среди которых уже мелькают бывший депутат Госдумы от КПРФ Олег Денисенко и даже
Насколько велика вероятность их назначения — пока неизвестно, однако омские политики сейчас разделились на два лагеря — одни прогнозируют отставку, а другие категорически не верят в такой исход. Подобная картина сейчас наблюдается и в Омском городском совете.
Алексей Провозин, депутат Горсовета Омска от «Единой России»:
— Не вижу оснований для отставки губернатора, кроме тех информационных вбросов, которые
Люди, которые распространяют эти слухи, не правы. «На мой взгляд, это не соответствует действительности», — отметил депутат. Но иного мнения придерживается авторитетный и довольно информированный глава
Юрий Федотов, председатель
— Отставка губернатора не находится в компетенции городского совета, это полномочия президента.
«С ним можно было работать, с ним хорошо было работать, но это прерогатива президента», — заявил Федотов.
Иван Ивченко, депутат Горсовета Омска от КПРФ:
— Вы имеете в виду с нетерпением жду или вообще? Здесь трудно доверять нашим СМИ. Сначала появились вбросы об отставке в пятницу, в 13:45. Даже вот господин Киселев протрубил из президентского пула. Потом губернатор появляется в эфире 12 канала, рассуждает о тигрятах из большереченского зоопарка. У нас есть несколько олигархических политических группировок, ОПГ, они раскачивают обстановку. Помните, сколько слухов было об отставке мэра Вячеслава Двораковского? То у него болезнь, то губернатор подписал решение об отставке. Я думаю, что это очередная мулька тех людей, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе. Губернатора переизбрали в 2015 году, потратили сотни миллионов на выборы. Это колоссальные суммы. И теперь опять эти траты. Думаете, что с новым губернатором будет лучше? У меня в этом большие сомнения. Тем более если будет варяг.
Коммунист отметил, что в Омской области огромная территория, 32 очень тяжелых района, и есть очень депрессивные: Знаменка,
Алексей Ложкин, глава фракции ЛДПР в Горсовете Омска:
— Я? Жду? Однако помните, сколько было слухов о смерти губернатора Леонида Полежаева? Возможно, это началась предвыборная президентская кампания по обновлению кадров в регионах. Так что отставка, думаю, будет.
Отметим, что по информации источников портала Om1.ru, об уходе губернатора Омской области Виктора Назарова может быть объявлено до конца текущей недели, и наиболее вероятным сменщиком сейчас является представитель «Ростелекома» Максим Кудрявцев. По неофициальной информации, он уже вылетел в омский регион.