Омские депутаты не верят в отставку губернатора Виктора Назарова

Источник: РИА "Новости"

Осенний политический сезон, напомним, начался в России с массовых отставок губернаторов. За короткое время сменился целый ряд глав регионов, и, вопреки прогнозам федеральных СМИ, сообщавших, что первым в отставку будет отправлен губернатор Омской области Виктор Назаров, серия увольнений началась с ухода губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Виктор Назаров не первый месяц находится под прессингом слухов и вбросов об отставке, но продолжает появляться перед камерами и проводить совещания.

За ним последовали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин и руководители других регионов. Однако никакого решения относительно Омской области пока не принято, хотя в прессу периодически просачиваются фамилии потенциальных преемников, среди которых уже мелькают бывший депутат Госдумы от КПРФ Олег Денисенко и даже вице-президент ПАО «Ростелеком» Максим Кудрявцев.

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Насколько велика вероятность их назначения — пока неизвестно, однако омские политики сейчас разделились на два лагеря — одни прогнозируют отставку, а другие категорически не верят в такой исход. Подобная картина сейчас наблюдается и в Омском городском совете.

Алексей Провозин, депутат Горсовета Омска от «Единой России»:

— Не вижу оснований для отставки губернатора, кроме тех информационных вбросов, которые кто-то делает. Посмотрите на экономические показатели и социальные: Омская область на фоне остальных регионов занимает не последнее место. Если брать общий уровень жизни в нашей стране, оценивая его по школе «хорошо», «нормально» и «плохо», то Омская область живет нормально. Не сейчас. У нас впереди выборы мэра, пора работать в одной связке работать с правительством.

Люди, которые распространяют эти слухи, не правы. «На мой взгляд, это не соответствует действительности», — отметил депутат. Но иного мнения придерживается авторитетный и довольно информированный глава финансово-бюджетного комитета Горсовета Юрий Федотов.

Юрий Федотов, председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска:

— Отставка губернатора не находится в компетенции городского совета, это полномочия президента. Кому-то нравится, кому-то не нравится, симпатии, антипатии, но решение президента скоро будет озвучено. Мне, честно говоря, жаль. Потому что, на мой взгляд, Виктор Иванович человек приличный. Не все у него, конечно, получается с точки зрения идеала. Но мне он симпатичен как руководитель и как человек.

«С ним можно было работать, с ним хорошо было работать, но это прерогатива президента», — заявил Федотов.

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Иван Ивченко, депутат Горсовета Омска от КПРФ:

— Вы имеете в виду с нетерпением жду или вообще? Здесь трудно доверять нашим СМИ. Сначала появились вбросы об отставке в пятницу, в 13:45. Даже вот господин Киселев протрубил из президентского пула. Потом губернатор появляется в эфире 12 канала, рассуждает о тигрятах из большереченского зоопарка. У нас есть несколько олигархических политических группировок, ОПГ, они раскачивают обстановку. Помните, сколько слухов было об отставке мэра Вячеслава Двораковского? То у него болезнь, то губернатор подписал решение об отставке. Я думаю, что это очередная мулька тех людей, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе. Губернатора переизбрали в 2015 году, потратили сотни миллионов на выборы. Это колоссальные суммы. И теперь опять эти траты. Думаете, что с новым губернатором будет лучше? У меня в этом большие сомнения. Тем более если будет варяг.

Коммунист отметил, что в Омской области огромная территория, 32 очень тяжелых района, и есть очень депрессивные: Знаменка, Усть-Ишим, Тарский район, поэтому новому главе региона будет непросто. А вот коллега депутата Ивченко из ЛДПР считает, что отставка неминуема.

Алексей Ложкин, глава фракции ЛДПР в Горсовете Омска:

— Я? Жду? Однако помните, сколько было слухов о смерти губернатора Леонида Полежаева? Возможно, это началась предвыборная президентская кампания по обновлению кадров в регионах. Так что отставка, думаю, будет.