Беларусь в ОБСЕ опять заявила об обновлении Хельсинкского процесса

Источник: Sputnik.by

Вопрос об этом был поднят белорусской делегацией на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей национального собрания Беларуси.

В Андорра-ла-Велья (Княжество Андорра) проходит заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В работе Ассамблеи принимает участие парламентская делегация во главе с зампредом нижней палаты парламента Пирштуком. В рамках осеннего заседания ПА ОБСЕ состоялся средиземноморский форум и парламентская конференция «Безопасность в регионе ОБСЕ: новые вызовы, новые задачи».

Руководитель белорусской делегации Пирштук участвовал в дебатах по теме «Обсуждение проблем кибербезопасности», отметили в пресс-службе.

«Он напомнил парламентариям об инициативе президента Беларуси, высказанной на сессии ПА ОБСЕ в Минске, о необходимости обновления Хельсинкского процесса в интересах мира и безопасности в Европе», — сказали собеседники Sputnik.

Также Пирштук призвал рассматривать проблему реагирования на вызовы и угрозы в области кибербезопасности сквозь призму общей ситуации в сфере безопасности на пространстве ОБСЕ.

По мнению Пирштука, парламентское измерение ОБСЕ представляет собой идеальную площадку для обмена мнениями и поиска общих точек соприкосновения в целях продвижения нового Хельсинкского процесса.